NVJ: verklaring politie over fotograaf in water niet plausibel

DEN HAAG (ANP) - Dat een fotograaf zaterdag bij rellen op het Malieveld volgens de politie in het water belandde om werkruimte voor agenten te creëren, noemt de Nederlandse Vereniging van Journalisten "een niet plausibele verklaring". "Dat valt niet te rijmen met het beeldmateriaal dat publiekelijk te zien is", stelt Paul Teixeira van de NVJ.

Op beelden die rondgaan is te zien hoe de Spaanse fotograaf Nacho Calonge na een duw van een agent in het water valt. In een reactie liet de politie Den Haag maandag weten dat die duw het gevolg was "van het creëren van werkruimte" voor de arrestatie-eenheid van de politie.

"Dat doet geen recht aan de situatie", zegt Teixeira. "De fotograaf liep niet in de weg en kreeg ook geen gelegenheid om weg te lopen. Hij kreeg gewoon een duw. Er zijn andere manieren om te vragen aan de kant te gaan."

De NVJ pleit ervoor dat de politie de fotograaf volledig schadeloos stelt. "En dan gaat het ook over omzetderving. Deze fotograaf is een freelancer die niet kan werken nu zijn apparatuur kapot is."