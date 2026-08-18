OM eist 80 uur werkstraf tegen acteur Marouane Meftah

AMSTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag een werkstraf van tachtig uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand geëist tegen acteur Marouane Meftah voor twee geweldsincidenten rond voetbalwedstrijden. De 22-jarige acteur uit de serie Mocro Maffia raakte binnen een halfjaar twee keer betrokken bij voetbalgeweld, eerst als speler en later als toeschouwer.

Het eerste incident vond plaats in september 2024. Meftah sloeg tijdens een voetbalwedstrijd een andere speler in het gezicht. Het slachtoffer liep een gebroken neus en een wond bij zijn wenkbrauw op en hield volgens het OM een blijvend ontsierend litteken over. De officier van justitie beschouwt dit als zwaar lichamelijk letsel.

In februari 2025 sloeg Meftah als toeschouwer bij een andere voetbalwedstrijd een keeper met een scooterhelm tegen het hoofd. Het OM vindt dit een poging tot zware mishandeling. De officier noemde het "onbegrijpelijk" dat Meftah zich in de confrontatie mengde en wees erop dat op beelden te zien is dat hij een slaande beweging maakt terwijl de keeper op de grond ligt.