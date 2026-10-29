OM vervolgt zeven agenten voor dood van arrestant in Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie vervolgt zeven agenten voor hun rol tijdens de arrestatie van een 32-jarige man op vrijdag 9 juni 2023 in Rotterdam. De man overleed nadat hij werd getaserd en vervolgens langdurig in bedwang werd gehouden tijdens een aanhouding. De zaak tegen een achtste agent is geseponeerd, meldt het OM donderdag.

Justitie legt de zaak voor aan de Blauwe Kamer, een gespecialiseerde rechtbank in Utrecht die zulke politiezaken behandelt. De zittingen vinden plaats op 19 januari en van 15 tot en met 18 februari.

Het OM stelt dat de zeven agenten tijdens de aanhouding van de man de geweldsinstructie hebben geschonden. Als gevolg daarvan is het slachtoffer overleden. De achtste agent was in opleiding en voerde volgens het OM instructies uit in opdracht van collega's met een hogere rang. "Uit het onderzoek is niet gebleken dat hij op eigen initiatief handelingen heeft verricht die hebben bijgedragen aan het overlijden van het slachtoffer."

Aanhouding

De politie kreeg die avond een melding dat de man met zijn fiets tegen een auto was gereden en daarna was doorgefietst. Aanvankelijk zetten twee agenten de achtervolging in, eerst met de politiebus en later te voet. Toen de verdachte herhaaldelijk niet op hun aanwijzingen inging, heeft een van de agenten op de 's-Gravenweg in Rotterdam de taser gebruikt. Dat had niet het gewenste effect. Er arriveerden meer politieagenten, terwijl de man zich bleef verzetten. Hij is in buikligging langdurig door meerdere agenten in bedwang gehouden. Het OM stelt dat het uiteindelijke overlijden van de man in het ziekenhuis kan worden verklaard door de manier waarop hij door de agenten in bedwang werd gehouden.

In mei 2024 had het OM de vervolging van de agenten al aangekondigd, maar toen waren de zittingsdata nog niet bekend en ging het nog om acht agenten.