OM wil 8 miljoen euro aan crimineel vermogen van Quincy Promes

AMSTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugssmokkel. Het OM eist daarnaast 62.000 euro van zijn neef Marylio V. (34), maakte de officier van justitie bekend tijdens een zitting over de ontnemingsprocedure in de rechtbank in Amsterdam. Promes, die nog in voorarrest zit, en V. zijn daarbij niet aanwezig.

De rechtbank veroordeelde Promes in februari 2024 tot een celstraf van zes jaar voor zijn betrokkenheid bij de smokkel van in totaal ruim 1350 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen.

De cokesmokkel vond eind januari 2020 plaats. Het ging om twee partijen, verstopt in een lading met zakken zeezout op een containerschip uit Brazilië. De douane onderschepte een partij van ruim 712 kilo. De smokkelaars konden 650 kilo van boord halen. Het OM redeneert dat Promes hiermee 8 miljoen euro aan crimineel vermogen heeft verdiend.

De zaak van Promes loopt nog in hoger beroep, samen met een zaak over een steekpartij tijdens een feest in Abcoude, waarvoor Promes anderhalf jaar cel kreeg opgelegd. Het hoger beroep bij het hof in Amsterdam dient op 30 november en 2 december. Medeverdachte V. is reeds in hoger beroep veroordeeld tot drie jaar en acht maanden cel.