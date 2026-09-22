Onderzoek: dierenleed door struisvogelveren in de modewereld

DEN HAAG (ANP) - Het gebruik van struisvogelveren in de modewereld leidt tot leed bij struisvogels, stelt dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection na eigen onderzoek in samenwerking met Collective Fashion Justice, dat misstanden in de modewereld wil aanpakken. Onderzoekers van de organisaties hebben in Zuid-Afrika bewijsmateriaal vergaard bij drie commerciële struisvogelboerderijen.

Veel mensen denken dat de veren van struisvogels vanzelf uitvallen, maar dat is niet het geval, schrijven de organisaties in hun onderzoeksrapport Blood Feathers. Zij laten daarin undercoverbeelden zien van veren die met geweld en zonder verdoving uit levende struisvogels worden getrokken. "Struisvogelveren zijn het nieuwe bont," zegt Wieke van der Kleij, programmamanager bij World Animal Protection. Volgens haar maakt het onderzoek duidelijk dat er "geen diervriendelijke manier bestaat" om de veren te verzamelen.

Veel mensen zien struisvogelveren volgens haar onterecht als iets onschuldigs. "De undercoverbeelden laten zien wat struisvogels buiten het zicht van consumenten wordt aangedaan," zegt Van der Kleij. "We hopen dat het onderzoek zowel consumenten als de mode-industrie wakker schudt."