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Ook Den Haag staat geen vuurwerk toe bij jaarwisseling

09 okt , 9:54Landelijk
anp091026078 1
ANP
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DEN HAAG (ANP) - Ook in Den Haag mogen mensen geen vuurwerk afsteken tijdens de komende jaarwisseling. Gemeenten kunnen verenigingen een ontheffing op het landelijke vuurwerkverbod geven, maar Den Haag maakt daar geen gebruik van.
Volgens Den Haag hebben politie en gemeente het rond oud en nieuw te druk met het handhaven van de openbare orde. "Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk in welke mate inwoners zich aan het landelijke vuurwerkverbod zullen houden en welke gevolgen dit zal hebben voor de inzet van politie en gemeentelijke handhavers", aldus de gemeente vrijdag.
De meeste gemeenten verlenen geen ontheffingen. Daaronder zijn ook Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Gemeenten zeggen dat ze te weinig tijd, capaciteit en kennis hebben om aanvragen te beoordelen. Zo moeten verenigingen maatregelen nemen voor de veiligheid van toeschouwers. Ook zeggen gemeenten dat ze te weinig mogelijkheden hebben om tijdens de jaarwisseling te controleren of verenigingen zich aan de voorwaarden houden.
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