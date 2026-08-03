VENRAY (ANP) - Door een grote brand in een natuurgebied bij het Limburgse Venray rijden daar ook dinsdagochtend geen treinen. Het treinverkeer ligt in elk geval tot 9.00 uur plat tussen Venray en Boxmeer, verwacht de regionale vervoerder Arriva. Tussen Boxmeer en Nijmegen reden door geplande werkzaamheden al geen treinen maar bussen.

De brand woedt in de Rosmolen en de Boschhuizerbergen, aan beide kanten van de spoorlijn die door het gebied loopt. Wanneer het treinverkeer kan worden hervat, hangt af van het verloop van de brand.