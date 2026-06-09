DEN HAAG (ANP) - In aanloop naar de officiële fusie tussen GroenLinks en PvdA dit weekeinde verandert de naam van de fractie in de Tweede Kamer al in Progressief Nederland, kortweg PRO. Een meerderheid van de Kamer steunde dinsdag het voorstel tot naamswijziging van de grootste oppositiepartij.

Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer (presidium) had aangeraden akkoord te gaan met de nieuwe naam, omdat aan alle voorwaarden is voldaan. De linkse partijen vormen sinds eind 2023 samen een fractie in de Tweede Kamer.

De oprichting van Progressief Nederland is zaterdag tijdens een congres in Den Bosch. Dan stemmen leden van de beide partijen over het fusievoorstel. In maart werd de nieuwe partijnaam bekendgemaakt. "Progressief betekent strijden voor een eerlijke en rechtvaardige samenleving", zei partijleider Jesse Klaver toen.

De Groep Markuszower mag de naam van de fractie niet wijzigen in De Nieuwe Alliantie (DNA). Daar was in de Kamer onvoldoende steun voor. Het presidium was ook tegen de naamswijziging.