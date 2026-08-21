Ook Midden-Nederland wil optreden tegen trekkers op snelwegen

UTRECHT (ANP) - Burgemeesters, OM en politie in Midden-Nederland hebben afgesproken dat tegen landbouwvoertuigen die de snelweg betreden zal worden opgetreden. Dat laat de gemeente Utrecht vrijdag weten. "Het demonstratierecht is een groot goed in Nederland", zegt regioburgemeester Sharon Dijkstra in een persbericht. "Tegelijkertijd kan dit nooit een vrijbrief zijn voor het creëren van gevaar en het plegen van strafbare feiten."

Aanleiding zijn de boerenprotesten van de afgelopen weken op verschillende plekken in Nederland. Op vrijdag 14 augustus ontstond door trekkers op de snelweg een file waarbij een dodelijk ongeval plaatsvond. Er was onduidelijkheid over hoe politie in zulke situaties zou moeten optreden.

Het besluit van Midden-Nederland is een uitgangspunt; per demonstratie kan de lokale driehoek van burgemeester, OM en politie bepalen hoe het optreden eruitziet, aldus het persbericht. Tot de regio behoren de provincies Utrecht en Flevoland en de Gooi en Vechtstreek.