WICKLOW (ANP) - Ook Nederlandse inlichtingendiensten zien "het patroon" waaruit Duitsland opmaakt dat Rusland achter een droneaanval op het vliegveld van Leipzig zit, zegt buitenlandminister Tom Berendsen. Het is volgens hem "glashelder dat deze acties onaanvaardbaar zijn".

Berendsen reageerde op de verklaring van de Duitse regering dat zij Rusland verantwoordelijk houdt voor de drones met explosieven die op en rond de luchthaven werden gevonden. Een ervan heeft volgens Duitse media een van de vrachtvliegtuigen geraakt die helpen Oekraïne te bevoorraden, een mogelijke tweede een DHL-vrachtvliegtuig.

"We zijn volledig solidair met ons buurland en werken nauw samen met de NAVO- en EU-partners om onze gezamenlijke weerbaarheid tegen Russische hybride acties te versterken", aldus Berendsen in een reeks tweets.