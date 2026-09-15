Ook spullen op spoor gelegd in Deurne, politie onderzoekt beelden

DEURNE (ANP) - Ook in het buitengebied van het Brabantse Deurne blijken "objecten" op het spoor te zijn gelegd in de nacht van maandag op dinsdag. De politie onderzoekt beelden van een auto die iets voor 03.30 uur stilstond bij een verkeersdrempel op de Griendtsveenseweg, enkele kilometers buiten de bebouwde kom aan de oostkant van Deurne. Die weg ligt naast het spoor.

"We komen graag meer te weten over deze auto en de bestuurder daarvan", zegt de politie in een getuigenoproep. Volgens de politie was geen treinverkeer mogelijk door de niet nader omschreven spullen op het spoor. Tegen de ochtendspits was op de lijn tussen Eindhoven en Venlo, waar Deurne aan ligt, weer treinverkeer mogelijk.

Volgens spoorbeheerder ProRail is in totaal op ruim dertig plaatsen het treinverkeer platgelegd door materiaal op het spoor, waaronder ijzeren buizen. Op de meeste plekken werd dat in de vroege ochtend aangetroffen, maar ook in de loop van de dag legden onbekenden op enkele plekken opnieuw spullen op het spoor. Die acties zijn nog door niemand opgeëist.