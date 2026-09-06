ZAANDAM (ANP) - In Zaandam is zondagochtend opnieuw een explosief afgegaan. De ontploffing vond in de nacht van zaterdag op zondag even voor 02.00 uur plaats bij een woning aan de Rode Zee. De politie vermoedt dat de dader een jongen is die op een bromfiets is weggevlucht.

De explosie werd veroorzaakt door vermoedelijk zwaar vuurwerk. Volgens het lokale nieuwsmedium De Orkaan is mogelijk eerst de ruit van de woning ingeslagen en daarna het vuurwerk naar binnen gegooid. De bewoners waren thuis. In de buurt was vorige week volgens De Orkaan ook een incident toen er een auto in vlammen opging.

In Zaandam en omgeving vinden de afgelopen tijd ernstige geweldsincidenten plaats, waaronder explosies, brandstichtingen, beschietingen en bedreigingen. Volgens de politie spelen er vier tot vijf conflicten die niet met elkaar verband houden.

Grote impact

Voor de verschillende conflicten zijn in totaal negen verdachten aangehouden, veelal minderjarigen en jongvolwassenen die geronseld zijn.

Burgemeester Jan Hamming van gemeente Zaanstad zei deze week dat de explosies van de afgelopen tijd grote impact hebben op omwonenden. Op sociale media meldde hij dat de politie en gemeente het maximale doen om nieuwe incidenten te voorkomen. Hij riep daarbij ouders en verzorgers op te helpen voorkomen dat kinderen worden ingezet voor ernstig geweld.