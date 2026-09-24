Oppositie verwacht zwaar debat voor Van Weel over aangiftecijfers

DEN HAAG (ANP) - Oppositiepartijen verwachten een zwaar debat voor minister David van Weel (Justitie en Veiligheid) donderdagavond over aangiftecijfers. De VVD'er kwam dinsdag in de problemen toen de Rekenkamer scherpe kritiek uitte op zijn uitleg over 10.000 aangiftes en meldingen van zware misdrijven die niet zijn opgepakt of snel terzijde zijn geschoven. PRO, SP, SGP en ChristenUnie verwachten misschien de vraag te gaan stellen of de minister moet opstappen als zijn opstelling bij het debat niet tevredenstelt. JA21 heeft weinig vertrouwen in een goede afloop.

Van Weel heeft meermaals gezegd en geschreven dat een groot deel van de 10.000 zaken die de Rekenkamer noemde om meldingen gaat. Daar schetst hij een "onjuist beeld" volgens de rekenmeesters, omdat slechts 10 procent meldingen betreft en de rest aangiftes. Bij aangiftes heeft justitie doorgaans meer aanknopingspunten om een dader op te sporen. Donderdag nuanceerde de minister in een brief dat hij zijn uitspraken op andere cijfers heeft gebaseerd dan de Rekenkamer en daarom het genoemde percentage niet kan herleiden.

De coalitie van D66, VVD en CDA heeft een minderheid in de Tweede Kamer en kan daardoor zonder hulp uit de oppositie niet tegenhouden dat een minister wordt weggestuurd met een motie van wantrouwen. Geen van de oppositiepartijen die het ANP hierover heeft gesproken, wil nu al zeggen of ze zo'n motie willen indienen of steunen. Maar Ingrid Coenradie (JA21) dreigt er het meest nadrukkelijk mee door te zeggen dat ze het overweegt. De brief van de minister stemt haar "niet hoopvol".

SGP en de ChristenUnie zeggen dat ze "doorgaans terughoudend" zijn met moties van wantrouwen, maar ook dat de optie mogelijk op tafel komt te liggen. Ook SP wacht liever eerst het debat af. PRO vindt het een "ernstige zaak" en wil dat Van Weel zijn fout erkent.