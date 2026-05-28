Optredens Ye in GelreDome kunnen doorgaan, vergunning is verleend

ARNHEM (ANP) - De Amerikaanse rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, kan over ruim een week optreden in het stadion GelreDome in Arnhem. De gemeente heeft een evenementenvergunning verleend voor de beide concerten.

Volgens de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch hebben de aangekondigde optredens van Ye "begrijpelijkerwijs veel commotie en reacties opgeroepen". Hij spreekt donderdag van "verwerpelijke uitingen" die Ye in het verleden heeft gedaan. Maar Marcouch zegt ook dat hij als burgemeester alleen mag kijken naar zaken als openbare orde, beveiliging, brandveiligheid en het verkeer rond het voetbalstadion, en dat is volgens de burgemeester allemaal goed genoeg geregeld.

De artiest treedt op vrijdag 6 juni en maandag 8 juni op. Ye liet zich meerdere keren antisemitisch uit. Hij maakte onder meer een nummer met de naam 'Heil Hitler', prees de Duitse nazileider en verkocht via zijn website T-shirts met een hakenkruis erop. In onder meer Polen en Frankrijk gaat het concert van de rapper niet door. Het Verenigd Koninkrijk weigerde hem het land in te laten.