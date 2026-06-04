DEN HAAG (ANP) - Esther Ouwehand had niet meer de energie die nodig is om de Partij voor de Dieren te leiden, zei ze kort nadat ze die rol had overgedragen aan Christine Teunissen. Donderdag maakte Ouwehand bekend dat ze stopt als partijleider.

"Ik begon te voelen: politiek wordt het niet rustiger, de onrust in de samenleving ook niet", aldus Ouwehand. "Dan heb je maximale energie nodig, en dat zie ik mezelf als partijleider niet meer doen." Ze blijft in de Kamer, onder meer om haar initiatiefwetten te verdedigen over het afschaffen van de bio-industrie en het beperken van lijden van dieren in de slacht. Of ze na deze termijn ook wil blijven, zegt ze nog niet te weten.

Al voor de verkiezingen zou Ouwehand met het partijbestuur hebben besproken dat het haar laatste lijsttrekkerschap zou worden. De vraag wie haar zou opvolgen, zegt ze te hebben overgelaten aan Teunissen en fractiegenoot Ines Kostić. "Toen ik de knoop doorhakte om dat stapje terug te doen, waren zij er al over uit dat Christine de rol van fractievoorzitter over zou nemen."