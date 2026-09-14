PBL ziet verduurzaming stagneren, doel 2050 wordt enorme opgave

DEN HAAG (ANP) - De verduurzaming stagneert, merkt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Voor het derde jaar op rij is de hoeveelheid broeikasgassen die Nederland naar verwachting vermindert in 2030 nauwelijks toegenomen. Tussen de klimaatplannen en het doel voor 2040 ziet het planbureau een "grote kloof", en voor het doel van een klimaatneutraal Nederland in 2050 is nog meer nodig.

Vorig jaar meldde het PBL al dat de kans "heel erg klein" is dat het lukt om in 2030 55 procent minder broeikasgassen uit te stoten ten opzichte van 1990. Daar blijft het bureau bij. De doorgerekende plannen zouden bij elkaar goed zijn voor een afname van 47 tot 54 procent.

Als het kabinet-Jetten het doel voor 2030 alsnog wil halen, zijn pijnlijke maatregelen nodig. "Dit was niet onvermijdelijk, maar in belangrijke mate het gevolg van politieke keuzes in de afgelopen jaren", staat in het rapport. Hoe langer de politiek wacht, hoe pijnlijker de maatregelen worden die de verschillende doelen nog binnen bereik kunnen brengen.

Verwachtingen

Klimaatneutraal zijn in 2050 wordt volgens het PBL een enorme opgave. In de afgelopen 35 jaar is de uitstoot van broeikasgassen gedaald met een derde, in de komende 25 jaar moet de overige twee derde dus worden verminderd.

Het PBL stelde de verwachtingen bij aan de hand van een reeks plannen van het kabinet-Jetten, zoals een inruilregeling voor brandstofauto's, het uitfaseren van huurwoningen met energielabels C en D en nieuwe regels voor warmtepompen. De nieuwe plannen van dit jaar hebben voor 2030 "nauwelijks effect". De nieuwe stikstofmaatregelen zijn nog niet meegerekend.

Verschillen

De energie die Nederland gebruikt komt grotendeels uit het buitenland, en dat blijft volgens het PBL voorlopig ook zo. Het percentage geïmporteerde energie daalt naar verwachting van 77 procent nu naar 49 tot 63 procent in 2040. Het overgrote deel van die import is fossiel.

Per sector zijn de verschillen groot. Waar het energieverbruik van voertuigen de komende jaren naar verwachting snel daalt, ligt dat tempo in de landbouw lager. Woningen besparen steeds meer energie, maar dat wordt weer tenietgedaan door het energiegebruik van datacenters.

Klimaatminister Stientje van Veldhoven zei tegenover verzamelde pers dat ze samen met andere kabinetsleden extra maatregelen overweegt die kunnen helpen om minder broeikasgassen uit te stoten, ook voor 2030. Aan welke maatregelen ze denkt, zei ze niet. Of ze bereid is pijnlijke maatregelen te nemen? "De vraag is of de Kamer bereid is om die te nemen."