DEN BOSCH (ANP) - De politie gaat boeren die vrijdag met de trekker op de snelweg naar Den Bosch rijden niet tegenhouden. Dat zegt een politiewoordvoerder voor de eenheid Oost-Brabant. Voor een protestactie bij het provinciehuis van Noord-Brabant worden veel boeren verwacht van binnen en buiten de provincie. De Provinciale Staten debatteren vrijdag over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders.

De woordvoerder zegt dat de politie "trekkers en landbouwvoertuigen" die de weg blokkeren of gevaarlijke situaties veroorzaken niet zal dulden. Maar ze zullen niet gestopt worden als ze over de snelweg rijden. Ook zullen ze niet worden begeleid of gefaciliteerd. "Dat is zo door het landelijk OM bepaald", aldus de woordvoerder. Landbouwvoertuigen mogen volgens de wet niet op autosnelwegen rijden.

"Omdat demonstraties zich vaak op het snijvlak van openbare orde en strafrecht bevinden, wordt per situatie door de lokale driehoek van burgemeester, OM en politie een afweging gemaakt hoe er wordt opgetreden", zegt een OM-woordvoerder. Demonstraties worden gefaciliteerd, tenzij er onacceptabele situaties ontstaan, aldus de woordvoerder.

Maatregelen voor goede doorstroming

Voor Rijkswaterstaat is het "niet wenselijk" dat trekkers over de snelweg rijden, zegt een woordvoerder. RWS zal met de maatregelen die het kan nemen proberen te zorgen voor goede doorstroming en veiligheid. Zo kan met matrixborden de snelheid worden verlaagd voor het overige verkeer. Rijkswaterstaat is niet bevoegd te handhaven, aldus de woordvoerder.

Veilig Verkeer Nederland zegt erop te vertrouwen dat de politie eventuele landbouwvoertuigen op de snelweg in de gaten houdt, en zal ingrijpen als de veiligheid in het geding komt, aldus een woordvoerder. De ANWB zegt weggebruikers te informeren indien er gevolgen zijn voor de doorstroming, en verder geen commentaar te hebben.

Ook voor trekkers waarvan het kenteken is afgeplakt of weggehaald heeft het OM bepaald dat de politie daar niet tegen optreedt, zegt de politiewoordvoerder. Bij meerdere boerenprotesten de afgelopen weken waren kentekens afgeplakt of verwijderd. Dat is niet toegestaan, zegt de OM-woordvoerder. Maar ook hier geldt dat eventueel optreden zich moet verhouden tot het demonstratierecht, zegt hij. "Dat is een afweging die op lokaal niveau, door het lokaal bevoegd gezag, gemaakt moet worden."