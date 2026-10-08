Politie haalt servers van malafide proxydienst offline

DEN HAAG (ANP) - De politie heeft deze week servers offline gehaald waarop criminelen misbruik konden maken van IP-adressen van burgers en bedrijven, een zogeheten proxydienst. Een speciaal team van de eenheid Noord-Holland deed onderzoek naar een wereldwijd netwerk van bijna 178.000 apparaten die hiervoor zouden worden gebruikt. Honderden daarvan stonden in Nederland.

Vaak worden verouderde apparaten zonder goede beveiliging gehackt voor zo'n proxydienst en vervolgens te huur aangeboden. Gebruikers kunnen via deze apparaten verbinding maken met internet zonder dat de eigenaar van het apparaat dat weet. Het lijkt dan alsof hun internetverkeer afkomstig is van bijvoorbeeld een router in een Nederlands huishouden. Zo misbruiken cybercriminelen deze constructie om hun identiteit te verbergen.

Om dit te voorkomen heeft de politie de servers waarop websites en programma's van criminelen draaien, uitgeschakeld. De komende tijd volgen er mogelijk nog meer, meldt de politie.