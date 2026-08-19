Politie krijgt ruim 500 tips in zoektocht naar 'Lucky'

AMSTERDAM (ANP) - De politie heeft inmiddels ruim vijfhonderd tips ontvangen in de zoektocht naar de identiteit van 'Lucky'. De man werd op 10 mei 2023 op straat in Amsterdam getroffen door een hersenbloeding of -infarct en kan sindsdien niet meer communiceren. Hij verblijft op dit moment in een verzorgingscentrum in Amsterdam Zuidoost. Maandag verspreidde de politie beelden van hem.

De tips die binnenkwamen, lopen uiteen, vertelt een politiewoordvoerder in een video. Naast tips waarin wordt meegedacht met het onderzoek, zijn er ook namen genoemd. Deze worden onderzocht door het rechercheteam. De politie roept mensen op om niet op de zaken vooruit te lopen en te snel conclusies te trekken. "Omdat we op deze manier ook misschien betrokken families valse hoop geven."

De man was lid van een boeddhistische gemeenschap. Daar kreeg hij de bijnaam 'Lucky'. Hij komt vermoedelijk oorspronkelijk niet uit Nederland.

De politie laat verder weten dat al het mogelijke DNA-onderzoek is gedaan dat is toegestaan in een niet-strafrechtelijk onderzoek.