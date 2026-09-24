PRO en D66: besluit over deelname songfestival niet aan politiek

DEN HAAG (ANP) - Het is niet aan de politiek om zich te bemoeien met het besluit van de NPO om alsnog mee te doen aan het Eurovisie Songfestival met een onafhankelijk team. Dat zeiden Mohammed Mohandis (PRO) en Ouafa Oualhadj (D66) na vragen van Doğukan Ergin (DENK) over de kwestie tijdens een debat over de publieke omroep.

AVROTROS, die jarenlang de Nederlandse inzending verzorgde, besloot zich opnieuw terug te trekken vanwege de veel bekritiseerde deelname van Israël. Volgens Ergin zou Nederland niet meedoen als bijvoorbeeld Rusland of een ander "misdadig regime" aanwezig was bij het songfestival, maar geldt dat niet voor Israël.

"Deelname van Israël is niet neutraal", aldus Oualhadj (D66), die zich "goed kon vinden" in het besluit van AVROTROS om af te zien van deelname. Zij kan "van alles" vinden van het besluit om toch deel te nemen, maar dat "is aan de publieke omroep zelf". "Het is heel helder wat wij van de genocide vinden", aldus Mohandis. "Wat ik ook vind, het is niet aan de politiek."

Letschert liet woensdag via haar woordvoerder weten dat het besluit "echt aan de NPO is" en niet aan haar als minister.