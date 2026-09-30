PRO wil belastingplan nog niet steunen: niet sociaal genoeg

DEN HAAG (ANP) - PRO is nog niet enthousiast over de plannen voor de belastingen voor 2027. Kamerlid Luc Stultiens hekelt dat er vooral extra geld wordt gehaald bij werkenden, maar niet bij grote vermogens. "Het is niet sociaal genoeg."

Dat het kabinet de bezuinigingen op sociale zekerheid heeft geschrapt, zet voor de grootste oppositiepartij de deur open voor een "totaaldeal over alle begrotingen en het belastingplan". Dat laatste is dus nog geen zekerheid.

Stultiens ziet dat "gewone mensen" erop achteruitgaan, omdat de belasting op werk omhooggaat. Het kabinet heeft daar al kleine aanpassingen aan gedaan, waardoor middeninkomens minder belasting gaan betalen, maar dat is voor PRO dus nog niet genoeg. De partij herhaalt dat er geld gehaald moet worden bij bedrijven met grote winsten.

JA21 kritisch

Stultiens zegt dat "aan een paar knopjes draaien" in de belastingen niet voldoende is. Kleine belastingverhogingen voor vermogenden moeten wat PRO betreft gebruikt worden om de extra miljarden aan belasting voor werkenden te verlagen.

Ook andere oppositiepartijen, zoals JA21, hebben zich al kritisch geuit over de voorgenomen belastingen. Zij vinden het bijvoorbeeld niet goed dat kleinere beleggers en spaarders sneller vermogensbelasting betalen.

Begrotingsdeal

PRO en Volt trokken afgelopen dagen samen op voor een begrotingsdeal. Met beide partijen heeft het minderheidskabinet steun in zowel de Tweede als de Eerste Kamer.

Als het kabinet een meerderheid met rechtse partijen wil, zijn bijvoorbeeld JA21, SGP en BBB nodig. Die laatste partij is vooral nodig voor steun in de Senaat voor het belastingplan. BBB wil vooral dat de stikstofplannen aangepast worden. JA21 en SGP hebben nog aanvullende wensen op het gebied van migratie of medisch-ethische onderwerpen. Daar is volgens het kabinet over te praten, maar er is niets concreets toegezegd in hun handreiking naar de oppositie.