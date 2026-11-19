HILVERSUM (ANP) - Bij de herverdelingsverkiezing in Hilversum is PRO de grootste geworden, zo blijkt uit de voorlopige uitslag. De fusiepartij van GroenLinks en PvdA behaalde ruim 16,48 procent van de stemmen en haalt daarmee 7 zetels. D66 is na PRO de tweede partij geworden met 6 zetels (13,58 procent) en de lokale partij Hart voor Hilversum is op plek drie geëindigd en krijgt 5 zetels (11,57 procent).

De twee andere coalitiepartijen VVD en CDA krijgen bij de voorlopige uitslag allebei 4 zetels toebedeeld. Het CDA haalde iets meer stemmen dan de VVD: 10,07 procent tegenover 9,71 procent van de stemmen. Ook Forum voor Democratie heeft 4 zetels (8,77 procent).

Hilversum en Wijdemeren waren de enige twee gemeenten die in maart dit jaar niet deelnamen aan de gemeenteraadsverkiezingen, omdat zij per 1 januari 2027 fuseren. Daarom stemden zij woensdag over de gemeenteraad van hun nieuwe gemeente.

De totale opkomst lag op 50,8 procent, zo laat de gemeente Hilversum weten. Op 26 november zal de definitieve uitslag bekend zijn.

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in Hilversum, in 2022, won Hart voor Hilversum. De partij kreeg ruim 18,5 procent van de stemmen. In Wijdemeren was destijds De Lokale Partij veruit de grootste met bijna 36 procent van de stemmen.