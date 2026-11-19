DEN HAAG (ANP) - Het gebouw van de Nederlandse ambassade in de Oekraïense hoofdstad Kyiv is beschadigd door een projectiel. Dat sloeg in achter het pand. Dat bevestigt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken op X. "Onze collega's zijn gelukkig ongedeerd, er is wel lichte schade aan het gebouw", meldt de bewindsman.

Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd. "Onze prioriteit ligt nu bij het welzijn van onze medewerkers."

Eerder meldde The Kyiv Independent dat er een pand schade had opgelopen, maar dat niet bekend was of het om een gerichte actie met een drone ging of dat de drone uit de lucht was geschoten.