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ProRail vindt oorzaak brand bij spoor Rotterdam

01 jul , 12:59Landelijk
anp010726109 1
ANP
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UTRECHT (ANP) - ProRail heeft de oorzaak gevonden van een brand in een kabelgoot die al dagen het treinverkeer van Rotterdam richting het zuiden lamlegt. De voedingskabel van de bovenleiding heeft in een knik gezeten en daardoor is kortsluiting ontstaan, en vervolgens brand, meldt de spoorbeheerder.
Het duurt nog zeker tot zaterdag voordat de stroomstoring is verholpen. Het herstel neemt langer in beslag dan gedacht, omdat de kapotte kabels moeten worden geïnventariseerd en hersteld. Meerdere aannemers zijn aan de slag met de beschadigde kabels. De kabelgoot ligt in de buurt van station Rotterdam Stadion.
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