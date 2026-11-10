DEN HAAG (ANP) - De provincie Zuid-Holland heeft een plan gemaakt om voor 40 miljoen euro fietsen te stimuleren. Dat geld werd eerder al gereserveerd door Provinciale Staten, in afwachting van een voorstel van het college. Eind dit jaar stemt de Zuid-Hollandse politiek over het plan, dat als doel heeft om mensen "vaker, verder en veiliger" te laten fietsen.

De provincie wil investeren in onder meer oversteekplaatsen en in enkele fietsroutes tussen steden (Leiden-Alphen aan den Rijn, Den Haag-Leiden, Rotterdam-Dordrecht en Gorinchem-Papendrecht). "De fiets is onmisbaar voor de bereikbaarheid van Zuid-Holland", zegt gedeputeerde Jeroen van Dijken (VVD). "Door het drukke verkeer en de groeiende bevolking en economie zijn verdere maatregelen nodig om fietsen nog veiliger en aantrekkelijker te maken."

Zo pakt de provincie twintig oversteekplaatsen aan. Ook worden op 13 kilometer aan fietspaden langs provinciale wegen de tegels vervangen door betonplaten en draagt de provincie bij aan gemeentelijke fietspaden.