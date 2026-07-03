DEN HAAG (ANP) - Gemeenten die achterlopen met het huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsvergunning, moeten binnenkort weer op gesprek komen bij hun provinciebestuur. Provincies hebben de wettelijke verplichting om in te grijpen als een gemeente keer op keer te weinig huisvesting regelt. Tot nu toe zijn ze daarmee echter terughoudend en proberen ze gemeenten vooral te helpen om oplossingen te vinden.

Ruim 70 procent van de gemeenten heeft het afgelopen halfjaar minder statushouders van een huis voorzien dan van het kabinet moet, bleek deze week uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken. In 2023 waren dat drie op de tien gemeenten, maar sindsdien is dat percentage fors toegenomen.

"We hebben contact met alle gemeenten in onze provincie over de realisatie van hun taakstelling. Het is belangrijk dat ze hun achterstanden inlopen", aldus Zuid-Holland, dat in maart vier gemeenten wel al een laatste waarschuwing gaf. Noord-Holland zegt gemeenten die achterlopen hierop "aan te spreken".