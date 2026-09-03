DEN HAAG (ANP) - Voormalig directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) Kim Putters had snel door dat de coronapandemie een crisis "op heel veel vlakken" zou gaan worden. Dat heeft hij ook zo snel mogelijk tegen het kabinet gezegd in een overleg in het Catshuis, zei Putters tegen de parlementaire enquêtecommissie corona.

Volgens Putters zou het snel ook een "economische en maatschappelijke crisis" worden. Hij voelde daarom ook meteen "de urgentie" om bestaande gegevens over de Nederlandse samenleving met het kabinet te delen.

Putters en directeuren van de andere planbureaus schoven niet wekelijks aan bij het Catshuisoverleg om over de economische en maatschappelijke gevolgen te praten. Epidemiologen zaten er wel om over de gezondheidscrisis te praten. "Maar eenzaamheidscijfers zijn geen dagkoersen. Je hoeft niet elke week over die gegevens te praten, want ze veranderen niet elke week."