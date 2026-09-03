DEN HAAG (ANP) - Het kabinet had beter kunnen communiceren over de invoering van de avondklok, zei oud-directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) Kim Putters tegen de parlementaire enquêtecommissie corona. Hij had graag gezien dat het kabinet duidelijk had gemaakt voor wat voor dilemma's het stond bij het nemen van moeilijke beslissingen.

"We hebben binnen het SCP vaak tegen elkaar gezegd dat we helderdere communicatie willen zien", aldus Putters. "De samenleving goed meenemen in de dilemma's is echt cruciaal." Dat gebeurde volgens Putters te weinig.

"De avondklok was zo'n zware maatregel, dat gaat lang doorwerken in het vertrouwen in de overheid", zei Putters. "Je kunt niet zomaar grondrechten tegenover elkaar zetten. Het is een politieke weging en het is cruciaal die met de samenleving te delen."