THOLEN (ANP) - Raadsleden en andere aanwezigen in het gemeentehuis in Tholen moesten dinsdagavond binnenblijven. Door een anti-azc-demonstratie voor het gemeentehuis was het te onveilig om de deuren te openen, meldt de politie.

De locoburgemeester van de Zeeuwse plaats ontbond de demonstratie en vroeg mensen om bij het gemeentehuis weg te blijven. Volgens een politiewoordvoerder was het er onrustig en werd de mobiele eenheid opgeroepen "om de openbare orde zo snel mogelijk te herstellen".

Volgens de politie ontstond de onrust toen meerdere demonstranten de politie beledigden en zich schuldig maakten aan opruiing. Wat ze precies hebben gedaan, is onduidelijk.

Volgens de regionale krant PZC waren er zo'n driehonderd demonstranten en keerde de rust rond 23.00 uur terug.

De Zeeuwse gemeente werkt samen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aan het inrichten van een noodopvanglocatie voor ongeveer 150 asielzoekers. Dinsdagavond was er een vergadering over de plannen voor het pand aan de Postweg.

Burgemeester Marleen Sijbers riep na afloop van de vergadering aanwezigen op om het gebouw niet te verlaten. "Wees verstandig", zei ze. Volgens haar konden mensen pas vertrekken als de politie aangaf dat het veilig was.