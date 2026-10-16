DEN HAAG (ANP) - Vorig jaar werden iets meer mensen slachtoffer van mensenhandel in Nederland dan het jaar ervoor. Dat meldt het jaarlijkse rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Seksuele uitbuiting staat nog altijd bovenaan qua meldingen. De uitbuiting van arbeid steeg ook flink en blijft een "hardnekkige vorm van mensenhandel in Nederland", aldus het rapport.

In 2025 waren er 952 meldingen van mensenhandel tegenover 944 in 2024. De afgelopen vijf jaar steeg het aantal slachtoffers. In 2021 waren er 791 meldingen van slachtoffers. Ook steeg het aantal anonieme meldingen. Het aantal meldingen van binnenlandse seksuele uitbuiting, zoals thuisprostitutie, steeg met 16 procent (123 meldingen in 2024 naar 143 in 2025). In eerdere jaren daalde dat aantal meldingen juist.

Arbeidsuitbuiting is werk onder dwang, met dreiging en geweld, misleiding of afpersing. Deze vorm van mensenhandel steeg met 13 procent (356 meldingen in 2024 naar 401 in 2025). Het aantal meldingen in de horecasector verdubbelde. Het aantal meldingen in de land- en tuinbouwsector verdrievoudigde bijna, schrijft de rapporteur. Dan gaat het bijvoorbeeld om mensen die in kassen werken. Polen, Roemenen en Spanjaarden, meestal mannen, zijn het vaakst slachtoffer van arbeidsuitbuiting.

Bestraffen van arbeidsuitbuiting gebeurt nog onvoldoende, ondanks een groeiend aantal signalen en opsporingsonderzoeken, stelt het rapport. Plegers zijn ook nog steeds lastig op te sporen en aan te pakken. Het aantal zaken over arbeidsuitbuiting "blijft dramatisch laag", aldus de Nationaal Rapporteur.

De Arbeidsinspectie, verantwoordelijk voor de opsporing, kreeg vorig jaar 308 signalen van mensenhandel. 128 werden hiervan uiteindelijk als melding geregistreerd. 57 opsporingsonderzoeken werden gestart. Slechts tien zaken kwamen bij het Openbaar Ministerie terecht. Negen verdachten van arbeidsuitbuiting stonden vorig jaar terecht. De cijfers suggereren dat de strafrechtelijke aanpak achterblijft vergeleken met de grootte van het probleem.

Het rapport is onvolledig, omdat mensenhandel "nog te vaak onder de radar blijft", schrijft rapporteur Conny Rijken. Ook kunnen zowel de registratie als het delen van gegevens beter. "Dat is problematisch, omdat de jaarcijfers de basis vormen voor ons beeld over mensenhandel en in belangrijke mate ook het beleid en de aanpak van mensenhandel." Naar schatting zijn jaarlijks zo'n 5000 mensen in Nederland slachtoffer van mensenhandel.