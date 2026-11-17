DEN HAAG (ANP) - Rechtse oppositiepartijen vinden dat er nog altijd te weinig gebeurt om ondernemers te helpen. Ze reageren verbolgen op de uitkomsten van dagenlange gesprekken in de coalitie na de crisis rond het belastingplan.

PVV-leider Geert Wilders heeft het op X over een "totale afgang" voor de VVD en partijleider Dilan Yeşilgöz. "Ze hebben NIETS gekregen. Een mkb-pakketje dat er nog niet is en Buma om gesprekken te voeren."

BBB-afsplitser Mona Keijzer vindt dat het kabinet "vier dagen crisisberaad nog steeds niet kiest. De VVD kan dus morgen wéér over links worden gepasseerd".

Forum voor Democratie noemt het "totaal ongeloofwaardig." Kamerlid Milan Schenk schrijft op X: "Er gebeurt niets voor ondernemers, het investeringsklimaat verslechtert en bedrijven zitten in de knel."

De rechtse partijen waren ook fel tegen het belastingvoorstel van twee linkse oppositiepartijen dat de steun van coalitiepartijen D66 en CDA had en werd aangenomen door een krappe Kamermeerderheid. VVD was daar ook boos over en stemde tegen.