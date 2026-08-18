Regen lost droogteproblemen in Nederland niet meteen op

HOUTEN (ANP) - De regen die de komende dagen valt verlaagt het neerslagtekort, maar lost de droogteproblemen nog niet op. Volgens Weeronline is de droogtepiek wel voorbij. Desondanks merken natuurgebieden en rivieren als de Rijn en de Maas daar de komende dagen nog weinig van.

Van een neerslagtekort is sprake als er meer water verdampt dan er neerslag valt. Door een westelijke wind trekken er deze week dagelijks buien over, waardoor het neerslagtekort, dat nu rond de 300 millimeter ligt, met 15 tot 40 millimeter kan worden verlaagd. Het tekort blijft wel op een hoogte die behoort tot de 5 procent droogste jaren in Nederland. Het weerbureau verwacht dat de regen zorgt voor lokale verschillen, waarbij er in de kustgebieden meer neerslag valt dan in het binnenland.

De lokale regenbuien zijn vooral gunstig voor de landbouwsector, waar boeren op sommige plekken in het land waarschijnlijk minder gebruik hoeven te maken van beregening. Rijkswaterstaat verwacht dat binnenvaartschepen minder merken van de regen, omdat de afvoer van de Rijn en de Maas waarschijnlijk nauwelijks zal stijgen.

Onzekerheid

Volgens Weeronline heerst er veel onzekerheid rondom de gevolgen van de regen voor de rivieren. In een positiever scenario stijgt het waterpeil van de Rijn met 8 centimeter, wat wel voor enige verlichting kan zorgen. Pas later in de week gaat het regenen in het buitenland, wat belangrijk is voor hogere rivierstanden.

De regenbuien die de komende dagen vallen, lossen op korte termijn nog weinig op voor droge natuurgebieden. Het blijft diep in de bodem droog en ook drooggevallen meertjes herstellen naar alle waarschijnlijkheid niet van de regen. Wel wordt de toplaag van de natuurgebieden minder droog, waardoor regen bij hevige buien niet meteen meer wegstroomt.