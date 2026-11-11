DEN HAAG (ANP) - Het kabinet trekt geld uit om negentien doorfietsroutes aan te leggen, te verbreden of uit te breiden. In totaal krijgen regio's ongeveer 24 miljoen euro van het Rijk voor de snelle fietspaden, meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het hoogste bedrag gaat naar het fietspad tussen Eindhoven en Gemert. De provincie Noord-Brabant krijgt daarvoor ruim 2,7 miljoen euro. Bijna 2,2 miljoen euro is voor Zuid-Holland, voor een route tussen Alphen aan den Rijn en Gouda.

De provincie Utrecht werkt aan een doorfietsroute "van de Dom tot de Dam" tot aan Amsterdam. Daar trekt het kabinet 1,8 miljoen euro uit. Overijssel krijgt 1,7 miljoen te besteden voor een fietssnelweg tussen Enschede en Glanerbrug.

De regio rond Rotterdam en Den Haag krijgt voor twee routes meer dan 1 miljoen euro van het Rijk. Dat zijn routes tussen Ridderkerk en Rotterdam (1,2 miljoen) en tussen Delft en Rotterdam Alexander (1 miljoen).