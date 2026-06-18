Rekenkamer: 10.000 ernstige misdrijven uit 2024 niet behandeld

DEN HAAG (ANP) - De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet in behandeling genomen. Dat komt neer op een kwart van de aangiften van ernstige misdrijven, meldt de Algemene Rekenkamer op basis van eigen onderzoek.

Het gaat daarbij volgens de Rekenkamer om aangiften en meldingen van burgers en bedrijven van onder meer geweldsmisdrijven, het produceren van harddrugs en identiteitsfraude.

"Ongeveer 7000 aangiften werden bij voorbaat door de politie afgewezen, en ongeveer 3000 keer werd onderzoek vroegtijdig beëindigd door tekort aan capaciteit bij de politie en/of het OM", aldus de Rekenkamer. Die geeft daarbij aan dat de verschillen groot zijn tussen de regionale eenheden.

Volgens de Rekenkamer is verder de registratie van de opsporingsonderzoeken bij de politie niet op orde. Zo wordt van de opsporingsonderzoeken die de politie zelf start niet bijgehouden wat ze hebben opgeleverd. "Ook krijgen minister en korpschef geen cijfers over welk deel van de totale politiebegroting naar opsporing gaat."