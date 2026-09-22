Rekenkamer mist keuzes om aantal ambtenaren terug te dringen

DEN HAAG (ANP) - Om de overheid minder geld te laten kosten, zijn duidelijke keuzes nodig. Maar die keuzes ontbreken in de begrotingen die het kabinet-Jetten voorstelt, waarschuwt de Algemene Rekenkamer in een brief aan de Tweede Kamer.

Plannen om op het ambtenarenapparaat te bezuinigen, ook van het vorige kabinet, tellen op tot 3,4 miljard euro in 2035. Tussen 2026 en 2031 moeten de kosten van ministeries, grote overheidsdiensten en agentschappen dalen van 24,9 naar 21,7 miljard euro.

De Rekenkamer roept het kabinet op om voor de bezuinigingen "duidelijke plannen te maken en de daarvoor benodigde duidelijke keuzes te maken".

Per ministerie

De Tweede Kamer vroeg het kabinet eerder in een motie om per ministerie duidelijk te maken hoeveel ambtenaren weg moeten en welke maatregelen het daarvoor neemt. De Rekenkamer ziet zulke verantwoordingen niet terug in de begrotingen.

Uitgaven aan ICT zouden min of meer gelijk moeten blijven. "Bij gebrek aan onderliggende plannen is het moeilijk om te beoordelen of dit realistisch is."