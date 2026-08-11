DEN HAAG (ANP) - De afvoer van de Rijn is met 615 kubieke meter per seconde "lager dan ooit gemeten", meldt Rijkswaterstaat (RWS) in de wekelijkse droogtemonitor. Ook de afvoer van de Maas is laag, grondwaterstanden zijn op de meeste plaatsen laag tot extreem laag en het waterpeil van het IJsselmeer daalt. "Het einde van de droogte is niet in zicht", aldus Rijkswaterstaat.

Zowel in Nederland als in de stroomgebieden van de grote rivieren wordt de komende week warm weer voorspeld zonder neerslag "van betekenis". Het landelijke neerslagtekort zal daardoor naar verwachting oplopen tot zo'n 300 millimeter. In sommige regio's is het neerslagtekort nu al meer dan 400 millimeter. "Voor herstel van watersystemen, normale rivierafvoeren en grondwaterstanden zal langdurig een flinke hoeveelheid neerslag (meer dan gemiddeld) in de stroomgebieden nodig zijn." De lage rivierafvoeren kunnen tot in december aanhouden, verwacht RWS.

De maatregelen om water vast te houden en te verdelen, raken volgens RWS op. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling en het Managementteam Watertekorten kijken daarom "nadrukkelijk" vooruit. Voor meerdere aspecten, zoals toenemende verzilting en dalende IJsselmeerpeilen, worden scenario's uitgewerkt "zodat er tijdig gehandeld kan worden door de waterbeheerders en andere sectoren". De drinkwatervoorziening is vooralsnog op orde.