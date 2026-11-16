ROTTERDAM (ANP) - "Fouad, door jouw daad is de toekomst van Romy en Marlous gestolen." Dit zei de beste vriendin van de doodgeschoten Romy (14) in haar spreekrechtverklaring bij het hof. Ze was op 28 september 2023 bij de fatale schietpartij in het huis aan het Heiman Dullaertplein in Rotterdam, waarbij ook Romy's moeder Marlous (39) om het leven kwam.

Het meisje deelde in tranen haar herinneringen. "We waren TikToks aan het maken en de jas die Romy had besteld, zou worden bezorgd. De deurbel ging, Romy stond op en deed open. Toen hoorde ik een harde knal. Ik wist dat het echt was, maar ik besefte nog niet dat het een schot was. Ik hoorde het harde geschreeuw van Romy, zo intens." De vriendin kroop onder de tafel om zichzelf te beschermen en wachtte tot de schutter het huis weer verliet.

De gevolgen voor het slachtoffer zijn groot. "Ik heb veel last van vuurwerk, rookgeur, harde knallen, het knappen van ballonnen en zelfs het geluid van de deurbel kan een trigger zijn. Het zijn geen gewone herinneringen, maar ervaringen die me vaak heel bang maken. Het voelt alsof ik altijd op mijn hoede moet zijn."

Ook de moeder van de vriendin oefende haar spreekrecht uit. "Het leven van mijn dochter en dat van ons gezin is op die dag voorgoed veranderd. De afgelopen belangrijke jaren van haar jeugd hadden voor mijn dochter onbezorgd moeten zijn. Maar in plaats daarvan zijn dit jaren geworden van gemis, angst, nachtmerries, therapie, PTSS, rechtszaken en heel veel verdriet."