DEN HAAG (ANP) - Meer dan 82.000 Nederlanders die in het buitenland wonen, willen volgend jaar meestemmen voor de Eerste Kamer. Ze hebben zich aangemeld als briefstemmer. Hun stem telt mee voor een speciaal kiescollege niet-ingezetenen, dat meestemt om de senatoren te kiezen.

Het is de tweede keer dat er bij de Eerste Kamerverkiezingen zo'n kiescollege is voor Nederlanders die in het buitenland wonen. In 2023 stonden 37.455 kiesgerechtigden geregistreerd. Het aantal is sindsdien meer dan verdubbeld naar 82.393. Dat kan nog verder oplopen, want de aanmeldtermijn loopt tot 3 februari.

Meer dan 14.700 Nederlanders willen vanuit Duitsland stemmen en iets meer dan 13.000 vanuit België. In Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk wonen meer dan 5000 Nederlandse kiezers. Daarna volgen de Verenigde Staten, Zwitserland en Zweden.

Op 17 maart volgend jaar zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en vier kiescolleges. De mensen die dan zijn verkozen, kiezen op 24 mei de Eerste Kamer.