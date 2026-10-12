DEN HAAG (ANP) - Ruim driekwart van de Nederlanders geeft aan orgaan- en weefseldonatie belangrijk te vinden, maar bijna een derde praat daar nooit over. Dit blijkt uit representatief onderzoek dat de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) liet doen naar de houding tegenover orgaandonatie onder Nederlanders tussen de 18 en 60 jaar.

Bijna 80 procent van de ruim duizend ondervraagden vindt het belangrijk dat er over orgaandonatie wordt gesproken. Tegelijkertijd zeggen de ondervraagden dat ze wel een duidelijke aanleiding nodig hebben om een gesprek daarover te beginnen, zoals het invullen van het donorregister of een reclame op televisie. 31 procent van de Nederlanders heeft het nooit met anderen over orgaandonatie.

Deze week is de Week van het Donorgesprek. Landelijk wordt aandacht gevraagd voor orgaandonatie. Volgens NTS-directeur Naomi Nathan is het "zeker niet vanzelfsprekend" dat het gesprek daarover gevoerd wordt. "Maar het is heel belangrijk om van elkaar te weten hoe je over orgaan- en weefseldonatie denkt en welke keuze je in het Donorregister hebt gemaakt." Dat helpt naasten bij het maken van beslissingen na een overlijden, stelt de organisatie.

'Troost halen'

Behalve de donatie als gespreksonderwerp werd ook de waarde die Nederlanders aan orgaandonatie hechten getoetst. Veruit de meeste Nederlanders, zo'n vier op de vijf, heeft veel waardering voor de mensen die ervoor kiezen organen of weefsel af te staan. De rest van de respondenten had daarover geen duidelijke mening.

Ondervraagden zijn ervan overtuigd dat het leven van een ontvanger na een transplantatie beter wordt en de kans om te blijven leven vergroot. Een op de vijf Nederlanders vindt het vooral waardevol dat de ontvanger na donatie weer iets kan betekenen voor een ander, en een rol kan vervullen als grootouder, zoon, zus of partner. Uit gesprekken met naasten van donoren blijkt eveneens dat "zij troost halen uit de gedachte dat hun dierbare ook na overlijden zoveel voor iemand anders betekent", aldus Nathan van NTS.

De NTS werkt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en coördineert de landelijke keten van orgaandonatie en (weefsel)transplantatie.