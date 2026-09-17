Sanquin test in 9 provincies donoren individueel op westnijlvirus

DEN HAAG (ANP) - Bloedbank Sanquin test donoren vanaf vrijdag in negen provincies individueel op het westnijlvirus. Het gaat om alle provincies behalve Groningen, Friesland en Drenthe. Een woordvoerder van Sanquin bevestigde donderdag berichtgeving hierover door de NOS.

De negen provincies worden door Sanquin beschouwd als risicogebied als het gaat om het westnijlvirus. In de drie noordelijke provincies zal ook worden gecontroleerd, maar niet individueel. Daar wordt het bloed van meerdere donoren samengevoegd. Als dan een besmetting wordt gevonden, wordt het bloed van de groep geblokkeerd.

Eerder donderdag werd bekend dat een persoon was overleden na het westnijlvirus te hebben opgelopen. Deze persoon was besmet geraakt door een bloedtransfusie. Of het virus daadwerkelijk de oorzaak was van het overlijden, is niet duidelijk.

Toen besmettingen met het westnijlvirus in de afgelopen weken opliepen in Nederland, is Sanquin in meer gebieden intensiever gaan testen. Tot nu toe golden regio's als risicogebieden, inmiddels dus hele provincies.