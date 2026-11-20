DEN HAAG (ANP) - In verschillende Nederlandse steden wordt vrijdag geprotesteerd tegen de dienstplicht en uitbreiding van de krijgsmacht. Scholieren en studenten van diverse onderwijsinstellingen liepen vanaf 13.00 uur hun klaslokalen uit. De staking is onderdeel van een Europese actiedag in 25 landen.

In Amsterdam liepen studenten van de Universiteit van Amsterdam vanaf de Roeterseilandcampus naar de Stopera. Rond 13.30 uur hebben zich daar ongeveer driehonderd studenten en leerlingen van middelbare scholen en hogescholen verzameld, ziet een ANP-verslaggever. De demonstranten dragen onder meer Palestijnse vlaggen en vlaggen van Black Lives Matter.

Voor de Hogeschool Rotterdam staan ongeveer honderd mensen, ziet een verslaggever. Ze dragen spandoeken en borden met teksten als 'stop de militarisering' en 'stop de oorlogskoorts'.

In Utrecht zijn zo'n 350 mensen op het protest op het Domplein afgekomen. 'Kind, ga niet dood voor Yeşilgöz' brood', staat er onder meer op een bord van een demonstrant, ziet een verslaggever.