Stationsgebouw Vught verplaatst naar nieuwe plek

VUGHT (ANP) - Het stationsgebouw van Vught is verplaatst naar de nieuwe bestemming, 13,6 meter verder naar het oosten dan waar het gebouw en de kelder oorspronkelijk stonden. Het gebouw is over stalen sporen verschoven, om plaats te maken voor de perrons van het vernieuwde, deels verdiepte station. Dat moet in 2030 klaar zijn.

De verplaatsing begon vrijdag rond 08.00 uur en om 17.01 uur was de klus geklaard. Het gebouw en de kelder werden eerst opgehoogd en versterkt met beton en staal voordat de verhuizing, aangestuurd door computers over speciale rollerbaantjes, begon.

De belangstelling was groot. Honderden mensen keken vanaf een tribune en langs de bouwhekken mee. Enkele duizenden mensen bekeken de livestream.

Historie

Het gebouw was tijdens de Tweede Wereldoorlog belangrijk. Zo vonden vanaf daar twee deportaties plaats van alle Joodse kinderen in Kamp Vught. Ook werden mensen via de kelder geholpen te ontsnappen aan de Duitse bezetter.

Het spoorproject tussen Den Bosch en Vught moet zorgen voor meer goederentreinen naar het zuiden.