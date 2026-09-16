Steun én kritiek van Nederlandse EP'ers op EU-veiligheidsraad

STRAATSBURG (ANP) - Nederlandse Europarlementariërs reageren verdeeld op het voorstel om een Europese Veiligheidsraad voor defensie op te zetten. D66, Volt en CDA zijn voor, terwijl BBB, PVV en SGP er niets in zien. Dat blijkt uit de eerste reacties op de jaarlijkse toespraak van voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Daarin kondigde ze woensdag de oprichting van een Europese Veiligheidsraad voor defensie aan, zonder verdere details bekend te maken.

"Wat Von der Leyen voorstelt, is heel verstandig", zegt Gerben-Jan Gerbrandy (D66). "Onze huidige veiligheidsarchitectuur wordt actief ondermijnd door Trump. Dat verontrust mensen, dus het is aan de EU om hier iets tegenover te zetten. Deze geopolitieke situatie vraagt om veel diepere Europese samenwerking op veiligheid."

"Het laatste wat Europa nodig heeft, is een schijnbare concurrent van en verdeeldheid binnen de NAVO", zegt Sander Smit (BBB). "Een Europese Veiligheidsraad kan alleen samen mét de alliantie, niet ernaast."