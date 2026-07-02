DEN HAAG (ANP) - Stichting Verleden in Zicht, die de belangen behartigt van afstandskinderen in Nederland, is blij met de excuses van het kabinet en de erkenning van het leed dat de slachtoffers is aangedaan, laat bestuurslid Frans Haven weten. Wel vindt hij de excuses rijkelijk laat.

"Nu willen we zo snel mogelijk inzage in alle dossiers van de betrokkenen, want die zijn nog steeds niet allemaal openbaar." Haven wil dat iedereen in Nederland kennis kan nemen van wat deze groep is aangedaan, zegt hij. "Niemand van de slachtoffers zou zich nu nog hoeven schamen."