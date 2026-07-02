ROTTERDAM (ANP) - De ICT-storing waar het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam sinds woensdagochtend mee te maken had, is opgelost. Dat meldt het ziekenhuis donderdagmiddag. "De ICT-storing is verholpen. Onze ICT-systemen zijn weer beschikbaar en alle zorg is weer opgestart. Alle afdelingen zijn dus weer open."

Donderdagochtend werd al gemeld dat de storing voor een groot deel was verholpen. Toen was het ziekenhuis telefonisch weer bereikbaar en gingen de poliklinieken open.

De storing ontstond tijdens een geplande noodstroomtest. Het Maasstad Ziekenhuis benadrukte dat er geen sprake is van een hack en dat patiëntgegevens niet in gevaar zijn.

"We zijn blij dat we onze patiënten weer kunnen helpen. Patiënten van wie de afspraak niet kon doorgaan, bellen wij zo snel mogelijk om een nieuwe afspraak in te plannen." Bestuurder Kobien Mijland-Bessems: "De komende periode evalueren we zorgvuldig hoe deze storing heeft kunnen ontstaan, zodat we hiervan kunnen leren."