ROTTERDAM (ANP) - De stroomstoring die donderdag een aantal bedrijven in het Rotterdamse Botlekgebied trof, is grotendeels verholpen, meldt de veiligheidsregio. "Bijna alle bedrijven hebben weer stroom. De fabrieken worden stap voor stap weer opgestart. De brandweer blijft aanwezig om de situatie te controleren en geeft nazorg."

Door de storing vielen onder meer systemen op het terrein van de Esso Raffinaderij aan de Botlekweg in het Rotterdamse Botlekgebied stil. Ook was er een elektriciteitsprobleem aan de nabijgelegen Merseyweg.

Kilometers verderop woedde brand in een transformatorhuis op de Maasvlakte, maar een verband tussen de incidenten is niet aangetoond. Ook lijkt er geen verband te zijn met de explosie bij een bedrijf in Rotterdam-Europoort, waarbij een dode en meerdere gewonden vielen.

Door de storing moest Esso affakkelen. Daardoor waren zwarte rookwolken en grote vlammen zichtbaar. Er was volgens Esso geen gevaar voor omwonenden en er vielen geen gewonden.