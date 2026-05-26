Studenten hbo en wo tevreden over opleiding en docenten

UTRECHT (ANP) - Studenten op het hbo en universiteiten blijven tevreden over hun opleiding. Dat blijkt uit de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2026, die werd ingevuld door 248.000 studenten. Driekwart van hen is tevreden over de opleiding die zij volgen. Naast de algemene tevredenheid van studenten over hun opleiding meet de NSE ook de tevredenheid over allerlei specifieke onderwerpen, waaronder studiedruk, docenten en sfeer.

Wo-studenten zijn gemiddeld meer tevreden over hun opleiding dan hbo-studenten. Onder wo-studenten ligt het aantal dat tevreden is over de opleiding op 82 procent, onder hbo-studenten is dat 70 procent.

31 procent van de invullers ervaart de studiedruk als te hoog. Dat is minder dan de 37 procent die dat vond in 2023. Een ruime meerderheid, 59 procent, van de invullers vindt de studiedruk precies goed. Onder hbo-studenten wordt de druk iets minder als 'te hoog' ervaren dan onder wo-studenten. Vooral binnen de sector Onderwijs wordt veel studiedruk ervaren; daar vindt bijna de helft van de studenten de studiedruk te hoog.

Over de rol van docenten in het hoger onderwijs zijn studenten overwegend positief. Bijna driekwart van de studenten is tevreden over de docenten van hun opleiding. Ook vindt 81 procent van de invullers hun docenten 'inhoudelijk deskundig'. Studenten aan de universiteit vinden hun docenten vaker deskundig dan hbo-studenten, 90 procent ten opzichte van 75 procent. Ook is onderzocht of docenten als inspirerend worden ervaren. Daar scoren de docenten iets minder goed: 50 procent is het eens met de stelling "De docenten inspireren mij", 14 procent is het er niet mee eens en 36 procent antwoordt met "neutraal".

De sfeer bij opleidingen op hoger niveau wordt door studenten in Nederland ook als prettig ervaren. 80 procent is tevreden over de sfeer op de opleiding. Ook het sociale klimaat wordt door veel invullers gewaardeerd. 73 procent voelt zich thuis bij de opleiding en 85 procent voelt zich er veilig om zichzelf te zijn. Deze aantallen zijn volgens Landelijk Centrum Studiekeuze, dat de enquête sinds 2009 uitvoert, al jaren nauwelijks veranderd.

Bijna een derde van alle hbo- en wo-studenten in Nederland vulde de enquête in.