Tata mag aangepaste installatie weer testen na te hoge uitstoot

ZAANDAM (ANP) - Tata Steel heeft toestemming gekregen om de gietwalsinstallatie, waarin vloeibaar staal wordt omgezet in rollen staal, opnieuw te testen. Het in Noord-Holland gevestigde bedrijf moest de zogeheten Direct Sheet Plant (DSP) begin april stilleggen, omdat de uitstoot van de zeer schadelijke stof chroom-6 veel te hoog was. Tata Steel zegt sindsdien "allerlei technische aanpassingen" te hebben gedaan.

De installatie werd in de afgelopen maanden al drie keer weer aangezet, steeds om een aantal dagen proef te draaien. De uitstoot van chroom-6 nam weliswaar af, maar lag volgens de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) nog steeds boven de norm.

Tata Steel heeft opnieuw aanpassingen gedaan en mag de gietwalsinstallatie nu vier weken testen. "We beginnen maandag aan een 'testrun' van vier weken", aldus een woordvoerster. "We hebben de indicatie dat dit nu kan zonder emissies. Dat gaan we testen."

OD NZKG bevestigt dat Tata Steel toestemming heeft gekregen voor een langere test.