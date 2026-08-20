Technisch probleem bij KIJK-livestream FC Sion - Ajax opgelost

SION (ANP) - Door een technisch probleem bij streamingdienst KIJK was het eerste kwartier van de wedstrijd FC Sion - Ajax in de Conference League voor sommige voetbalfans mogelijk niet te zien. Wie het duel om een plek in het Europese voetbaltoernooi wilde bekijken, moest 4,99 euro betalen om dat via KIJK te doen. Donderdagavond regende het op sociale media klachten dat dit echter niet mogelijk was. Inmiddels is het probleem opgelost, laat het platform weten.

"Door een technisch probleem zou het kunnen dat je momenteel de Conference League-wedstrijd tussen FC Sion en Ajax niet kan afspelen. We doen ons uiterste best dit zo snel mogelijk voor je op te lossen", liet KIJK kort na de aftrap in een verklaring op Instagram weten. "Het technisch probleem is opgelost", werd rond 20.30 uur gemeld.

Het duel in Zwitserland begon om 20.15 uur.