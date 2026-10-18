Temperatuur duikt overal in Nederland onder 15 graden

HOUTEN (ANP) - Het is zondag op geen enkel weerstation in Nederland warmer geworden dan 15 graden. Dat is volgens Weeronline voor het eerst sinds 16 mei, waardoor een reeks van 155 dagen op rij met een temperatuur van 15 graden of hoger ergens in Nederland ten einde komt.

De hoogste temperatuur van alle weerstations werd zondag op Vlieland gemeten: daar werd het 12,6 graden. In De Bilt werd het een week eerder al niet warmer dan 15 graden.

Dat het 155 dagen achter elkaar ergens in het land warmer was dan 15 graden, is geen recordlange reeks. In 2025 lag de temperatuur 176 dagen lang boven de 15 graden. Ook toen kwam de reeks ten einde op 18 oktober.